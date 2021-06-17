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СМИ: при стрельбе в Балтиморе погиб один человек

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Еще пятеро местных жителей получили ранения.

СМИ: при стрельбе в американском штате Мэриленд в городе Балтиморе погиб один человек. Об этом рассказали представители местного издания Baltimore Sun со ссылкой на правоохранительные органы. Также известно о пяти пострадавших. Очевидцы уточнили, что огонь по прохожим открыли двое или трое человек. После этого неизвестные скрылись с места происшествия.

Это очень наглый, очень трусливый акт стрельбы без разбора.

Майкл Харрисон, комиссар полиции Балтимора

В полиции города объяснили, что состояние всех пятерых пациентов, раненных в Балтиморе, является тяжелым или критичным.

Двое российских туристов ранены в результате стрельбы в Абхазии.

Видео: Youtube/WJZ

 

Теги: балтимор, мэриленд, стрельба
Категории: Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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