СМИ: при стрельбе в Балтиморе погиб один человек

СМИ: при стрельбе в американском штате Мэриленд в городе Балтиморе погиб один человек. Об этом рассказали представители местного издания Baltimore Sun со ссылкой на правоохранительные органы. Также известно о пяти пострадавших. Очевидцы уточнили, что огонь по прохожим открыли двое или трое человек. После этого неизвестные скрылись с места происшествия.
Это очень наглый, очень трусливый акт стрельбы без разбора.
Майкл Харрисон, комиссар полиции Балтимора
В полиции города объяснили, что состояние всех пятерых пациентов, раненных в Балтиморе, является тяжелым или критичным.
Двое российских туристов ранены в результате стрельбы в Абхазии.
Видео: Youtube/WJZ
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