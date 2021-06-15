Пострадавшие госпитализированы в больницу Сочи.

Двое российских туристов ранены в результате стрельбы в Абхазии. Об этом рассказали местные правоохранительные органы. Известно, что пострадавшие отдыхали вместе с женщинами в ресторане "Апсны" в Пицунде. В какой-то момент к спутницам начал приставать местный житель. Мужчину попросили не мешать и отойти от столица. В ответ на это преступник достал пистолет и начал стрелять по обидчикам.

На данный момент известно, что он смог ранить одного мужчину в колени и стопу, а второго - в таз и левую ногу. Обоим пострадавшим по 35 лет. Сейчас пациенты госпитализированы в сочинскую больницу. Стрелок также был ранен из-за осколка.

Предположительно, преступником является 42-летний гражданин Абхазии Дмитрий Пилия. Он находится под стражей в местной ЦРБ. Ранее стрелок уже имел судимость за нелегальную покупку, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Стали известны подробности инцидента с потерявшимся российским туристом в горах Абхазии.

Видео: Telegram / LIFE SHOT