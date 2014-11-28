СМИ показали видео с задержанными на Украине американцами

Корреспонденты RT и "Известий" записали интервью с пленными гражданами США.

Корреспонденты российских телеканалов RT и ВГТРК показали видео с пленными американскими наемниками, которых военные взяли в плен в Харьковской области в рамках проведения специальной операции. Ролик распространил по социальным сетям Роман Косарев. На кадрах представлен Александр Дрюке, который обращается к своей матери, говоря о том, что он жив и рассчитывает вернуться домой как можно быстрее.

на ролике, представленном в социальных сетях корреспондентом ВГТРК Андреем Руденко Дрюке говорит сначала по-английски, а затем по-русски о том, что выступает "против войны". Аналогичное заявление делает и взятый в плен наемник Энди Хюйн.

Напомним, что в британском издании The Telegraph ранее писали о том, что российские военные якобы взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников. Те воевали на стороне киевского режима. В газете подчеркнули, что 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн стали первыми гражданами США, попавшими в плен РФ.

Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух гражданах США.

Фото и видео: Корр Косарев (RT), Андрей Руденко

