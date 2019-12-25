СМИ: первые сведения о COVID-19 исчезли

Американские вирусологи подозревают в этом власти КНР.

Первые сведения о геноме оригинального варианта COVID-19 были удалены из баз данных США в июне прошлого года. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, речь идет о самом первом штамме, который был обнаружен под конец 2019 года в Ухане. Данные о нем размещались в базе данных Национального института здравоохранения Соединенных Штатов, они были предоставлены китайскими властями.

Утверждается, что через какое-то время ученые КНР приняли решение отозвать эти сведения, заявив, что информация подлежит обновлению, а имеющиеся данные следует изъять для избежание расхождений. По словам источников СМИ, эти люди имели полное право так поступить.

Потеря информации о первом штамме COVID-19 вызвала подозрения. Вирусологи США полагают, что власти Китая могли скрыть и другую информацию о вспышке в Ухане.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что причиной распространения COVID-19 могла стать утечка в одной из биологических лабораторий США.

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