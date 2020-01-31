СМИ опубликовали видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС

Журналисты из различных изданий подтверждают информацию о происшествии.

Российские СМИ опубликовали видео якобы осуществленного подрыва автомобильного моста на Каховской гидроэлектростанции, расположенной на территории Херсонской области. На кадрах видна яркая вспышка, после чего фиксируется мощный взрыв. Ранее соцсети и журналисты заявили о том, что переправа повреждена. В российском министерстве по обороне пока что распространившиеся в Интернете слухи официально не подтвердили.

Об этом рассказали наши товарищи, переправлявшиеся ночью на левый берег, и вот появился первый снимок с места событий пост Telegram-канала "Военкоры Русской Весны"

Напомним, что Каховская ГЭС находится в пяти километрах от города Новая Каховка. Объект гражданской инфраструктуры обеспечивает годовое регулирование стока реки Днепр и занимается питанием электрической энергией местные населенные пункты. Также ГЭС отвечает за орошение и водоснабжение засушливых территорий южной части Украины.

В сети появились кадры якобы подрыва Антоновского моста в Херсоне.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian