  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:15
180
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

СМИ опубликовали видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС

0 0

Журналисты из различных изданий подтверждают информацию о происшествии.

Российские СМИ опубликовали видео якобы осуществленного подрыва автомобильного моста на Каховской гидроэлектростанции, расположенной на территории Херсонской области. На кадрах видна яркая вспышка, после чего фиксируется мощный взрыв. Ранее соцсети и журналисты заявили о том, что переправа повреждена. В российском министерстве по обороне пока что распространившиеся в Интернете слухи официально не подтвердили.

Об этом рассказали наши товарищи, переправлявшиеся ночью на левый берег, и вот появился первый снимок с места событий

пост Telegram-канала "Военкоры Русской Весны"

Напомним, что Каховская ГЭС находится в пяти километрах от города Новая Каховка. Объект гражданской инфраструктуры обеспечивает годовое регулирование стока реки Днепр и занимается питанием электрической энергией местные населенные пункты. Также ГЭС отвечает за орошение и водоснабжение засушливых территорий южной части Украины.

В сети появились кадры якобы подрыва Антоновского моста в Херсоне.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian

Теги: автомобильный мост, каховская гэс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии