СМИ назвали дату сделки США и Германии по "Северному потоку - 2"

США перестанут вводить санкции против СП-2, а ФРГ будет помогать решать Украине вопросы по энергетике.

Соединенные Штаты и Германия 21 июля могут объявить о договоренности по "Северному потоку - 2". Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно данным СМИ, Белый дом перестанет препятствовать строительству газопровода, а власти ФРГ заявили о поддержке Украины по вопросам энергетических проектов и дипломатии. По словам источников, такие меры должны способствовать завершению периода напряженности между Соединенными Штатами и Германией.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что он не считает возможным обсуждать вопросы по газопроводу СП-2 в нормандском формате. По его словам, данный вариант переговоров был создан для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Поэтому поднимать на этой площадке коммерческие вопросы недопустимо.

Ранее в Госдепе указали на неэффективность санкций США против "Северного потока - 2".

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт