СМИ: на востоке КНР на борту судна произошел взрыв

Никто на борту контейнеровоза не пострадал.

Грузовой контейнер взорвался в пятницу, 9 августа, во второй половине дня на территории восточной провинции Чжэцзян в Китае. Соответствующее заявление сделали сотрудники местного Центрального телевидения. Журналисты заметили, что инцидент зафиксирован на борту судна, которое было пришвартовано в морском порту Нинбо-Чжоушань. Авторы новостного агентства Xinhua уточнили, что инцидент произошел около 13:40 по местному времени (в 08:40 по времени Москвы). Контейнеровоз с названием YM Mobility принадлежит компании YangMing Marine Transport Corp. Согласно предварительным данным, никто из людей не пострадал. В настоящее время причина взрыва устанавливается.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian