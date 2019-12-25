Пострадали двое рабочих со станции "Онагава".

СМИ: на АЭС в Японии произошла утечка сероводорода, Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства Kyodo. По данным источника, пострадали минимум два человека атомной энергетической станции "Онагава", расположенной на северо-востоке страны. Рабочие госпитализированы.

Специалисты объяснили, что опасное вещество хранилось в контейнере. Он использовался для для очистки одежды сотрудников японской АЭС от радиоактивных частиц. Из-за протечки сероводород попал по смежному трубопроводу в другой отсек объекта. В тот момент в помещении находились люди. Они отравились ядовитыми парами. Оператор АЭС начал проверку по факту произошедшего.

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