СМИ: габонские военные объявили о роспуске институтов власти

Военные не признали итоги президентских выборов в стране.

Военнослужащие Габона объявили об отмене результатов президентских выборов в этой стране и роспуске органов власти. Соответствующей информацией поделились журналисты из информационных агентств AFP и The Reuters. Иностранные СМИ сослались на официальное обращение, которое транслировалось на местном телевидении при участии военных. Уточняется, что государственная граница в африканской стране закрыта до "дальнейшего уведомления". В заявлении местные рассказали о намерении покончить с действующим в стране режимом. В столице страны очевидцами Либревиль слышалась стрельба. На текущий момент в Габоне приостановлено вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24. Введен комендантский час и заблокирован доступ в интернет.

В среду утром , 30 августа, стало известно, что действующий президент 64-летний Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства. Политик набрал 64,2 процента голосов избирателей. Впервые лидера избрали в 2009 году, после смерти его отца, Омара Бонго Ондимбы. В свою очередь тот занимал должность главы государства свыше 40 лет.

Лавров заявил, что вторжение ECOWAS в Нигер не пойдет никому на пользу.

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