В МИД России призвали не применять силовое воздействие в Арике.

Вторжение Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) на территорию африканского государства Нигер не пойдет никому на пользу, так как реь пойдет разрушительных мероприятиях для тысяч людей. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции в Йоханнесбурге с журналистами по результатам саммита БРИКС в ЮАР сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

Я не думаю, что вторжение будет кому-то на пользу. Уже создается ведь из другой части ECOWAS сила для противодействия вторжению. Я очень не желаю африканцам такого рода сценария. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой.

Фото и видео: МИД России