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Лавров заявил, что вторжение ECOWAS в Нигер не пойдет никому на пользу

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В МИД России призвали не применять силовое воздействие в Арике.

Вторжение Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) на территорию африканского государства Нигер не пойдет никому на пользу,  так как реь пойдет разрушительных мероприятиях для тысяч людей. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции в Йоханнесбурге с журналистами по результатам саммита БРИКС в ЮАР сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.  

Я не думаю, что вторжение будет кому-то на пользу. Уже создается ведь из другой части ECOWAS сила для противодействия вторжению. Я очень не желаю африканцам такого рода сценария.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой.

Фото и видео: МИД России

Теги: ecowas, африка, мид, нигер, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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