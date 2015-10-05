Лавров заявил, что вторжение ECOWAS в Нигер не пойдет никому на пользу

Вторжение Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) на территорию африканского государства Нигер не пойдет никому на пользу, так как реь пойдет разрушительных мероприятиях для тысяч людей. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции в Йоханнесбурге с журналистами по результатам саммита БРИКС в ЮАР сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.
Я не думаю, что вторжение будет кому-то на пользу. Уже создается ведь из другой части ECOWAS сила для противодействия вторжению. Я очень не желаю африканцам такого рода сценария.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
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Фото и видео: МИД России
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