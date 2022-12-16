СМИ: двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 УК РФ.

Сотрудники правоохранительных структур задержали двух жителей города Бердянска за совершение диверсии на железнодорожном полотне. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в силовом ведомстве. За совершенное злодеяние подозреваемые могут лишиться свободы на срок до 15 лет. В их отношении расследуются уголовные дела по части 1 статьи 281 УК РФ.

Злоумышленники повредили электрооборудование системы координации движения ж/д-транспорта, а также линии связи. Также положили на железнодорожное полотно столб, чтобы организовать сход состава с рельсов. источник агентства

Авторы материала со ссылкой на инженера мелитопольской железной дороги пояснили, что данная диверсия с повреждением опоры могла привести к человеческим жертвам. Установлено, что сама опора была уложена на пути сообщения. Однако за счет бдительности машиниста удалось избежать схода состава с рельс. Дополнительно злоумышленники нанесли ущерб путевым коробкам, которые обеспечиваются средствами железнодорожной связи и обеспечивают бесперебойное движение поездов.

В Буграх завершено строительство новой дороги.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

