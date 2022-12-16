СМИ: двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге

Сотрудники правоохранительных структур задержали двух жителей города Бердянска за совершение диверсии на железнодорожном полотне. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в силовом ведомстве. За совершенное злодеяние подозреваемые могут лишиться свободы на срок до 15 лет. В их отношении расследуются уголовные дела по части 1 статьи 281 УК РФ.
Злоумышленники повредили электрооборудование системы координации движения ж/д-транспорта, а также линии связи. Также положили на железнодорожное полотно столб, чтобы организовать сход состава с рельсов.
источник агентства
Авторы материала со ссылкой на инженера мелитопольской железной дороги пояснили, что данная диверсия с повреждением опоры могла привести к человеческим жертвам. Установлено, что сама опора была уложена на пути сообщения. Однако за счет бдительности машиниста удалось избежать схода состава с рельс. Дополнительно злоумышленники нанесли ущерб путевым коробкам, которые обеспечиваются средствами железнодорожной связи и обеспечивают бесперебойное движение поездов.
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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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