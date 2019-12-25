СМИ: для гиперзвуковых ракет "Циркон" начали строить базы

Первым обладателем базы станет Северный флот.

На территории России появятся базы для размещения и обслуживания гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом пишет "Известия", ссылаясь на источник в министерстве обороны страны. Базы будут построены для каждого из четырех флотов – Северного, Балтийского, Тихоокеанского и Черноморского.

По информации собеседника издания, первым обладателем базы станет Северный флот, так как он играет важную роль в оборонной доктрине Москвы. Отмечается, что в задачи СФ входит нанесение ответного удара, а также воздушно-морские и подводные операции в Арктике и океанах.

Точное расположение баз не раскрывается.

Напомним, "Цирконы" регулярно испытывают в Баренцевом и Белом морях. Последний испытательный пуск состоялся в конце ноября с борта фрегата "Адмирал Горшков". Стрельбы проводились в акватории Белого моря. Первый пуск "Циркона с борта атомной подводной лодки из подводного положения состоялся в начале октября. В мероприятиях была задействована АПЛ "Северодвинск".

Ранее сообщалось, что российские военные контролируют действия французского фрегата в Черном море.

Фото: Минобороны РФ