"Адмирал Горшков" выполнил пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
По информации ведомства, надводная цель находилась на расстоянии более 400 километров от корабля. Отмечается, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам, мишень была успешно поражена.
К маневрам привлекались другие надводные корабли и морская авиация Северного флота, задача которых заключалась в обеспечении закрытие района стрельб.
Предыдущий пуск "Циркона" состоялся 18 ноября. В Минобороны заявили, что испытания ракеты прошли успешно.
Ранее корабль Черноморского флота впервые в новейшей истории получил кормовой Георгиевский флаг.
Видео: Минобороны РФ
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