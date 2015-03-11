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"Адмирал Горшков" выполнил пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"

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Стрельбы состоялись в акватории Белого моря.

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. 

По информации ведомства, надводная цель находилась на расстоянии более 400 километров от корабля. Отмечается, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам, мишень была успешно поражена.

К маневрам привлекались другие надводные корабли и морская авиация Северного флота, задача которых заключалась в обеспечении закрытие района стрельб.

Предыдущий пуск "Циркона" состоялся 18 ноября. В Минобороны заявили, что испытания ракеты прошли успешно.

Ранее корабль Черноморского флота впервые в новейшей истории получил кормовой Георгиевский флаг.

Видео: Минобороны РФ

Теги: адмирал горшков, белое море, испытания ракеты циркон, циркон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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