СМИ: дипломаты и сотрудники консульств России начали покидать Украину

В стране фиксируются проблемы с записью на прием к дипломатам из РФ.

Дипломаты и сотрудники консульств России начали покидать Украину. Об этом журналистам сообщили источники в стране. Информационные специалисты отмечают, что миссия связана с официальными объявлениями Запада о проводимой эвакуации. Это навело РФ на мысль о том, что следует принимать аналогичные действия на территории соседнего государства.

По заявлениям украинских граждан…Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство. источник "РИА Новостей"

Ранее о существующей вероятности эвакуации дипломатических представителей России из Украины упоминал министр по иностранным делам Сергей Лавров. По словам чиновника, Москве следует рассмотреть возможность отзыва своих сотрудников из Киева, так как подобные шаги предпринимает Запад.

Politico: Байден заявил союзникам, что РФ якобы может напасть на Украину 16 февраля.

Фото: Pixabay.com

