Politico: Байден заявил союзникам, что РФ якобы может напасть на Украину 16 февраля

В СМИ рассказали о полученной информации от источников, присутствовавших на онлайн-конференции с главой США.

Американское издание Politico сообщило читателям о том, что президент Джо Байден заявил союзникам о том, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля. Такой информацией глава государства поделился с участниками видеоконференции с лидерами стран-партнеров. В СМИ делают отсылку к собственным источникам.

Известно, что в онлайн-беседе с лидером Белого дома принимали участие представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии и Франции, а также генсек НАТО и председатель Еврокомиссии. США не исключил, что военному вторжению в Киев могут предшествовать ракетные удары. Один из источников Politico уточнил, что Байден указал коллегам на "неизбежность" кибератак, а другой - назвал соответствующие разведывательные данные "конкретными и тревожными".

ЕС по-прежнему отказываются верить в это…Это будет такая ошибка. Война дорого обходится….Основная идея заключается в том, чтобы быть готовыми с санкциями. Ключевое значение имеют координация и единство. истчник Politico

Журналисты считают, что на самом деле американские разведывательные данные о 16 февраля могут быть еще "сырыми", а также не представлять из себя общую оценку ситуации властями США.

Байден перепутал Афганистан с Украиной.

Фото: Белый дом

