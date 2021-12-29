Politico: Байден заявил союзникам, что РФ якобы может напасть на Украину 16 февраля

Американское издание Politico сообщило читателям о том, что президент Джо Байден заявил союзникам о том, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля. Такой информацией глава государства поделился с участниками видеоконференции с лидерами стран-партнеров. В СМИ делают отсылку к собственным источникам.
Известно, что в онлайн-беседе с лидером Белого дома принимали участие представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии и Франции, а также генсек НАТО и председатель Еврокомиссии. США не исключил, что военному вторжению в Киев могут предшествовать ракетные удары. Один из источников Politico уточнил, что Байден указал коллегам на "неизбежность" кибератак, а другой - назвал соответствующие разведывательные данные "конкретными и тревожными".
ЕС по-прежнему отказываются верить в это…Это будет такая ошибка. Война дорого обходится….Основная идея заключается в том, чтобы быть готовыми с санкциями. Ключевое значение имеют координация и единство.
истчник Politico
Журналисты считают, что на самом деле американские разведывательные данные о 16 февраля могут быть еще "сырыми", а также не представлять из себя общую оценку ситуации властями США.
Байден перепутал Афганистан с Украиной.
Фото: Белый дом
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