Еще четверо пострадавших находятся в больнице с травмами после падения с 17 метров.

СМИ: число жертв давки в боливийском университете возросло до семи. Об этом сообщили местные журналисты из издания El Deber. Ранее в СМИ сообщалось только о пяти жертвах. Двое молодых людей погибли от травм, полученных при падении. Инцидент вызван большой давкой на территории Государственного университета Эль-Альто.

Напомним, что трагедия зафиксирована вечером 2 марта во время студенческого собрания. Толпа находилась у ограждения, которое сломалось под натиском. Стоявшие у его края молодые люди упали с высоты в 17 метров. Трое человек скончались на месте. Еще четверо пострадавших продолжают находиться в больнице.

В настоящее время правоохранительные органы расследуют произошедшее. Полиция вызвала на допрос троих охранников университета. Представители закона выясняют, почему руководство вуза допустила нахождение такого большого числа человек в одном помещении в условиях пандемии.

Комитет по образованию призвал тренировать школьников эвакуироваться.

Видео: YT / Daniel Condorii