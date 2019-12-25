ЦАХАЛ не прокомментировал произошедшее.

СМИ: беспилотник израильской армии упал на территории сектора Газа. Об этом рассказали журналисты с телеканала Al Jazeera в Катаре. Представители прессы уточнили, что дрон приземлился над палестинской территорией. По предварительной версии, аппарат запустили военные из ЦАХАЛ. Они потеряли управление над БПЛА около города Хан-Юнис, расположенного на юге анклава.

В настоящее время Иерусалим не прокомментировал заявление. Сведения о причинах крушения беспилотника устанавливаются.

В Тамре убиты двое преступников и еще двое ранены.

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