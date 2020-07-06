СМИ: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине

Западу следует перестать демонизировать Москву, считает журналист Тим Блэк.

Запад должен признать свою роль в кризисе на Украине и перестать демонизировать Россию. Так считает обозреватель британского издания Spiked Тим Блэк в своей статье, озаглавленной как "Россия здесь не агрессор".

По мнению журналиста, образ РФ, который был выстроен в ведущих зарубежных средствах массовой информации, не соответствует действительности. Кроме того, западные политики разделяют их мнение по поводу того, что Москва является "злым демиургом, пытающемся сформировать мир в соответствии со своими гнусными целями".

Автор публикации утверждает, что Запад "построил мир", в котором "миролюбивым государствам" противопоставлена "разрушительная" Россия. По мнению Блэка, Москве не нужно захватывать Киев, о чем в настоящее время говорит Североатлантический альянс. Ее главная цель – обеспечение защиты своих граждан на Донбассе.

Россия на самом деле не является здесь главным действующим лицом и, конечно, не агентом хаоса <…> Если здесь и есть разрушительная, дестабилизирующая сила, то это не Кремль, это НАТО. Тим Блэк, обозреватель Spiked

Он уверен, чтобы урегулировать конфликт на территории Украины и решить все сопутствующие вопросы, Западу необходимо признать свою роль в кризисе, а не просто демонизировать Россию.

Ранее в МИД России сообщили, что ведомство готово предметно работать с США по гарантиям безопасности вопреки разногласиям.

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