СМИ: постпред США Томас-Гринфилд обратилась к Китаю с призывом помочь с ситуацией на Украине

Дипломат Виктория Нуланд выступила с призывом в адрес Китая "использовать свое влияние на Россию для разрешения украинского кризиса".

Вашингтон обратился к Китаю с призывом помочь с ситуацией на Украине. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд надеется, что Китай "уговорит Россию поступить правильно". Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на разговор главы Госдепа США Энтони Блинкена с главой МИД Китая Ван И.

Дипломат Виктория Нуланд выступила с призывом в адрес Китая "использовать свое влияние на Россию для разрешения украинского кризиса". Политики обсуждали решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ван И напомнил Блинкену о стратегии Вашингтона, нацеленной на сдерживание Китая. По его словам, попытка США включить в использование Тайваня для контроля над Китаем в свою стратегию, является ошибочным сигналом. Как сказано в публикации, последние недели Вашингтон пытался добиться нейтралитета Китая в вызревшем украинском сюжете.

Ранее мы сообщили, что спикер Госдумы Володин обвинил НАТО и Евросоюз в войне на Украине.

Фото: Twitter / @USAmbUN