СМИ: ВСУ обстреляли центр Херсона из HIMARS

"РИА Новости" рассказали о погибших и раненых.

Вооруженные силы Украины обстреляли центр города Херсона из реактивных систем залпового огня HIMARS. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей". Они опубликовали кадры с места событий. По данным источника, в населенном пункте есть раненые и убитые. По меньшей мере ВСУ выпустили по территории пять ракет.

Напомним, что в конце августа ВСУ начали попытки контрнаступления на херсонском направлении. В Министерстве по обороне РФ говорили об отражении атак со стороны киевского режима. При этом украинские силы несут значительные потери техники и личного состава. Контроль за территорией Херсонской области взята ВС РФ в рамках проведения специальной военной операции на Украине по демилитаризации и денацификации. Сейчас в районе работает новая военно-гражданская администрация, транслируются российские телеканалы и радиостанции. В оборот введен рубль.

Две российские АПЛ выполнили пуски ракет в районе Севморпути.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости