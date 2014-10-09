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СМИ: США попросили Россию о помощи из-за топливного кризиса
Сегодня, 8:48
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СМИ: США попросили Россию о помощи из-за топливного кризиса

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Однако Россия отказала.

США попросили Россию, а также страны ОПЕК о помощи из-за топливного кризиса. Как пишет обозреватель газеты Express Кейт Уитфилд, Москва и страны ОПЕК отказались резко увеличивать добычу нефти для того, чтобы цены на энергоносители стали ниже.

По мнению Уитфилд, это решение может привести к растущему дефициту и подрыву процесса восстановления экономик США, а также Великобритании и Китая.

Ранее мы писали, что Вучич связал энергетический кризис с несвоевременным заключением контрактов с РФ. 

Фото: pixabay 

Теги: топливный кризис
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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