СМИ: Протасевича отправили под домашний арест

Отец подозреваемого рассказал об изменении меры пресечения для сына.

СМИ: основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича отправили под домашний арест. С таким заявлением выступили журналисты BBC. Авторы материала сослались на заявление отца задержанного белоруса. При этом родственник фигуранта уголовного дела заявил, что власти страны и адвокат Романа ничего не говорят об изменениях.

Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели... Может, он втянут в какую-то политическую игру. Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно. Дмитрий Протасевич, отец Романа

Ранее стало известно о том, что под домашний арест также отправили россиянку Софью Сапегу. Она была поймана вместе с Протасевичем в аэропорту Минска 23 мая. В тот день в Белоруссии экстренно приземлился пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Пилот получил данные о бомбе на борту. Позже специалисты не нашли в воздушном средстве взрывное устройство.

Фото: YouTube / in time Ukraine