СМИ: ОАЭ достигли предварительных договоренностей по сделке ОПЕК+

Сделку должны будут одобрить все члены альянса.

Объединенные Арабские Эмираты достигли предварительных договоренностей по разрешению разногласий с ОПЕК+. Однако необходимо будет выделить большую квоту на добычу нефти. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что сделку должны будут одобрить все члены альянса. Дата встречи будет назначена в ближайшее время, сказал источник.

ОАЭ готовы согласиться с предложением Саудовской Аравии по продлению параметров сделки о сокращении добычи до конца 2022. Однако они хотят получить разрешение на 3,65 млн баррелей в день. Сейчас этот уровень составляет 3,17 млн баррелей.

Ранее мы писали, что Роскачество обнаружило кишечную палоку в кефире трех марок. Всего было исследовано семь торговых марок.

Фото: pixabay