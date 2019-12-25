СМИ: Младшая сестра Ким Чен Ына является вторым человеком в КНДР

Всё чаще появляется информация об ухудшающимся здоровье Ким Чен Ына и даже о его смерти.

Младшая сестра Ким Чен Ына является вторым человеком в КНДР. Об этом пишет японское издание Asahi.

В материале отмечается, что на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в конце 2019 года было принято решение о том, что Ким Ё Чжон возьмёт власть, если Ким Чен Ын не сможет больше руководить страной.

Журналисты приводят косвенные доказательства — такие как, например, более частое появление сестры северокорейского лидера в публичном пространстве или упоминание её имени в важных государственных документах.

До недавнего времени Ким Ё Чжон была заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи. В конце 2019 года её назначили первым заместителем заведующего организационным отделом ЦК партии.

Отметим, что сейчас в СМИ всё чаще появляется информация об ухудшающимся здоровье Ким Чен Ына и даже о его смерти.

Ранее мы сообщали, что США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР.