Лидер Северной Кореи призвал руководителей республики к ответу из-за проблемы в области здравоохранения.

СМИ: Ким Чен Ын заявил о "тяжелом инциденте" из-за провала противоэпидемических усилий. Об этом рассказали представители информационного агентства Yonhap со ссылкой на публикацию Центрального телеграфного агентства Кореи. В прессе уточнили, что северокорейский лидер 29 июня выступил в рамках заседания политического бюро Центрального комитета Трудовой партии. Он рассказал о серьезной ситуации в области здравоохранения, которая может привести к тяжелому кризису в сфере безопасности республики и граждан.

Высокопоставленные чиновники, ответственные за важные государственные дела, пренебрегли реализацией решений партии, постановившей предпринять организационные, институциональные, материальные, научные и технические меры. Ким Чен Ын, руководитель КНДР

В Северной Корее заметили, что сейчас тормозят и создают помехи для проведения важных партийных задач непрофессионализм и халатность руководящих кадров. Ын призвал активизировать кампанию, направленную против "идеологических ошибок".

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