СМИ: Американские морпехи высадились на Севере у российских границ

В феврале США, Британия и Норвегия проведут военные маневры Joint Viking 2021.

Морпехи высадились на Севере у российских границ. Об этом рассказали журналисты из "РИА Новостей". По данным информационного агентства, в январе 2021 года на территорию Норвегии прибыли из американского штата Северная Каролина около сотни военных с боевой техникой. Официально эта операция проводилась в рамках плана ротации.

В СМИ уточнили, что при помощи плана ротации Вашингтон создает видимость того, что на постоянной основе американских войск в регионе нет. В течение месяца группа морпехов будет обучаться норвежскими инструкторами приемам ведения боя в условиях Крайнего Севера. Далее уровень морпехов должен быть подтвержден в рамках маневров Joint Viking 2021, которые состоятся в феврале. В мероприятии будет задействовано около 10 тысяч военнослужащих, включая силы Великобритании, Нидерландов, Норвегии.

Аналитик Александр Жилин сообщил агентству, что Америка стремится проводить совместные операции, так как "любит воевать чужими руками". Он уверен, что в районе США будут отрабатывать не оборонительные действия, а наступательного характера. Эти мероприятия могут создать еще один очаг напряжения около российских границ.

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Фото: ИАНЕД

