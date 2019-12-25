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СМИ: "Аэрофлот" готовится закупать "зеленое" топливо
Сегодня, 11:47
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СМИ: "Аэрофлот" готовится закупать "зеленое" топливо

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Авиакомпании готовятся к штрафам за выброс СО2 в атмосферу.

Российские авиакомпании готовятся к требованиям Международной организации гражданской авиации. Новые требования предполагают, что за выброс углекислого газа в атмосферу с 2027 года будет взиматься штраф. Об этом пишет "Коммерсант".

Отмечается, что "Аэрофлот" и "Газпром нефть" обсуждают соглашение о поставках "зеленого авиатоплива". Аналитики подсчитали, что для перевозчиков штраф может составить 250 млн евро в год. По информации издания, почти половина из этих денег придется на "Аэрофлот".

"Аэрофлот" и "Газпром нефть" планируют подписать меморандум о поставках "зеленого авиатоплива" в ходе Восточного экономического форума.

Раанее мы писали, что в Украине назвали "способ вернуть Крым".  Одним из способов является улучшение государства. 

Фото: pixabay 

Теги: аэрофлот, зеленое топливо, штрафы за выброс со2 в атмосферу
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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