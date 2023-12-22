СК завершил расследование уголовного дела о создании финансовой пирамиды

Раскрыта ОПГ, работавшая в нескольких регионах страны.

Главным управлением Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель надзорного ведомства страны Светлана Петренко. Она пояснила, что руководителями финансовой пирамида считаются Наталья Симакина, Анастасия Коногова, Игорь Ивлев, Иван Волков и Павел Будянский. В зависимости от криминальной роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 210, части 4 статьи 159, пунктах "а" и "б" части 4 статьи 174.1, пункта "б" части 2 статьи 172 УК РФ. Речь ведется об организации и участии в ОПГ, мошенничестве, легализации и проведении незаконных банковских операций. незаконная деятельность велась фигурантами на территории Москвы, Санкт-Петербурга,а также Пензенской, Московской и Ленинградской областей

... Осуществляли в 2012-2018 годах противоправную деятельность. Она была связана с хищением путем обмана денежных средств ... с последующей легализацией похищенного в особо крупном размере. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Одному из участников преступной организации дополнительно инкриминировано совершение незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций. Следствие считает, что Симакина совместно с коллегами заключала с клиентами договоры процентного займа. Злоумышленники обещали потерпевшим выплачивать большие проценты, которые по факту получали только первые граждане за счет последующего внесения денежных средств другими людьми. Однако с 2018 года выплаты по договорам процентного займа прекратились. Для осуществления своей деятельности ОПГ использовала подконтрольные компании. В настоящее время известно об имущественном ущербе 4 276 гражданам на общую сумму более 2,8 миллиарда рублей. Обвиняемые не признали вину в совершении указанных преступлений.

В обеспечение гражданских исков и возможной конфискации имущества по уголовному делу на денежные средства и имущество обвиняемых наложен арест. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

В Петербурге полицейского подозревают в совращении 15-летней.

Фото и видео: Следственный комитет России