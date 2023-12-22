В Петербурге полицейского подозревают в совращении 15-летней

В прошлом году девушка ушла из дома в Московском районе, причём не впервые. Её нашёл 27-летний полицейский: позже она рассказала своим знакомым о сексуальной связи с ним.

Сотрудника отдела розыска в Петербурге обвиняют в интимной связи с 15-летней девушкой, которую он сам ранее нашел по служебному заданию после ее побега из дома. Как пишет spb.aif.ru, в прошлом году девушка ушла из дома в Московском районе, причём не впервые. Её нашёл 27-летний полицейский: позже она рассказала своим знакомым о сексуальной связи с ним. Эти слухи дошли до Управления собственной безопасности МВД, началось расследование.

Следователи выяснили, что между полицейским и школьницей действительно был секс по взаимному согласию, и это происходило неоднократно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против полицейского по статье "Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". 28 марта мужчина был задержан на двое суток до избрания меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что двух подростков нашли без сознания на детской площадке на Промышленной улице.

Фото: Piter.TV