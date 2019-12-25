СК завершил расследование дела в отношении собственника ТЦ "Зимняя вишня"

Об этом рассказал представитель ведомства Светлана Петренко.

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении собственника ТЦ "Зимняя вишня". Об этом журналистам рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко. По словам чиновницы, завершено расследование против генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат".

Главным управлением по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела в отношении Вячеслава Вишневского Светлана Петренко, официальный представитель СК России

Напомним, что Вячеслав Вишневский обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (по статье 291 части пятой 5 Уголовного кодекса России). Следователи считают, что в преступной группе также участвовала начальник инспекции Госстройнадзора по Кемеровской области Танзиля Комкова.

Суд в Кузбассе продлил арест руководителям ТЦ "Зимняя вишня".

Фото: Piter.tv