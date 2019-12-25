СК возбудил уголовное дело против матери убитой в Вологде девочки

Также дело по статье "Халатность" возбуждено в отношении должностных лиц органов системы профилактики.

Следователи возбудили дело в отношении матери убитой в Вологде девочки. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

Кроме того, уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено в отношении должностных лиц органов системы профилактики, которые своевременно не выявили опасное положение несовершеннолетней в семье.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") в отношении матери потерпевшей девочки, которая должного внимания своему ребенку не уделяла. из сообщения СКР

В настоящее время сотрудники Следственного комитета продолжают расследование убийства ребенка.

Напомним, что несовершеннолетняя пропала без вести 16 октября. Позже было выяснено, что ее на улице встретила некая женщина, затем пригласила девочку в свою квартиру, где убила ее, а после скрылась с места происшествия в другом регионе. Тело ребенка было обнаружено в доме женщины во время следственных мероприятий. Подозреваемую в совершении преступления задержали. Сейчас она находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска.

Ранее в Волгограде была поймана соучастница телефонных мошенников.

Фото: СК России