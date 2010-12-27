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После избиения в "Крестах-2" возбудили уголовное дело
Сегодня, 22:05
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nadezhda_sib

После избиения в "Крестах-2" возбудили уголовное дело

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СК удалось установить факт того, что в СИЗО незаконно пронесли телефоны и другие предметы.

Два мужчины, обвиняемых в совершении преступления против личности, и подсудимый стали фигурантами уголовного дела по статье о вымогательстве, сообщила пресс-служба СК РФ по Петербургу.

В августе в СМИ появилось видео, на котором избивают арестанта. В ходе доследственной проверки удалось установить, что в с 18 по 19 июля 2019 года подозреваемые, находясь в камере вместе с мужчиной 1998 года рождения, обвиняемого за незаконный оборот наркотиков, потребовали от него 20 тыс. рублей и угрожали арестанту.

После того, как мужчина не нашел деньги, соучастники продолжили угрожать и избили его. После этого один из подозреваемых  по мобильному телефону позвонил родственникам потерпевшего и потребовали с них деньги. Злоумышленники сообщили, что молодого человека избили и будут продолжать это делать, если его семья не перечислит сумму. На следующий день родственники заключенного перевели  3 тыс. рублей на банковскую карту знакомой одного из фигурантов дела. 

Оказалось, что на видео, которое распространилось в Сети, сняли "поддельного" потерпевшего. Для создания эффекта серьезных повреждений использовали красящие вещества, а в ролике снялся совсем другой арестованный.

Связи сотрудников изолятора с фактом избиения потерпевшего подтверждения не нашли, однако следователи установили, что в следственный изолятор незаконно проносили мобильные телефоны и другие предметы.

За халатность возбудили отдельное уголовное дело, расследование всех обстоятельств случившегося продолжается. Решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в "Крестах" обнаружили новые случаи насилия

Фото: pixabay.com 

Теги: избиение в крестах, кресты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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