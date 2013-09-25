СК возбудил дело из-за смерти подозреваемого в насилии над девочками в Самаре

Установлен возможный преступник.

Следственный комитет России возбудил дело из-за смерти подозреваемого в насилии над девочками в Самаре. Днем 2 сентября местные жители нашли тело фигуранта расследования около поселка Винтай с ножевыми ранениями. Мужчина был закопан в лесополосе, что указывает на попытку сокрытия преступления.

При осмотре тела мужчины были установлены признаки, указывающие на возможный криминальный характер его смерти, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. пресс-служба СК РФ по региону

Сейчас на причастность к преступлению проверяется местный житель 1987 года рождения. Ведутся следственные действия. В ТАСС уточнили, что мужчина частично признал вину в произошедшем. Экспертиза покажет, было ли ножевое ранение нанесено самостоятельно жертвой или другим лицом. Источник агентства объяснил, что в мобильном устройстве жертвы подозреваемый увидел противоправные действия по отношению к несовершеннолетним.

Суд арестовал бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве девочки в Самаре.

Фото: Следственный комитет России