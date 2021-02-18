СК поздравил россиян с 14-летием словами "теперь придется отвечать за убийство"

Подросткам напомнили об ответственности за уголовные преступления.

Следственный комитет России поздравил граждан с 14-летием словами "теперь придется отвечать за убийство". Ролик опубликован на официальном сайте ведомства. Известно, что видео создано сотрудниками московского отделения.

Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители, но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям уголовного кодекса сотрудница СК РФ

Затем к поздравлению подключается ее коллега, который говорит подросткам, что для них наступает уголовная ответственность также за захват заложников, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и вандализм. Следователи напомнили россиянам, что основным приоритетом для них является их собственная жизнь.

В Алтайском крае перед судом предстанут гендиректор и тренер спортивного клуба.

Видео: СК России

