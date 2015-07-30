СК не будет возбуждать дело против петербурженки, прогнавшей детей-аутистов с площадки

Действия женщины следователи рассматривали по двум статьям.

Следственный комитет РФ по Петербургу не планирует возбуждать уголовное дело в отношении петербурженки Натальи Липской, прогнавшей детей-аутистов с площадки в Красносельском районе. Об этом стало известно на встрече клуба петербургских журналистов "Аутизм. Общение +", организованной АНО "Амба", пишет Znak.com.

Действия женщины следователи рассматривали по двум статьям: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ст. 330 УК РФ (самоуправство). Однако в ходе проверки сотрудники так и не нашли в действиях Липской состава преступления.

Напомним, громкий инцидент, произошел в Красносельском районе в июле этого года. Женщина сказала, что ее ребенок испугался, увидев мальчика с инвалидностью. Она требовала, чтобы педагоги инклюзивного центра увели с общей игровой площадки своих воспитанников. Также она заявила, что не желает, чтобы ее внучка "на все это смотрела и офигевала". По ее мнению, дети с инвалидностью должны гулять на отдельных площадках. Педагоги же пытаются социализировать таких детей, поэтому ходят с ними на площадки, на залив и даже в магазины. Спустя пару дней Липская извинилась за свое поведение.

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