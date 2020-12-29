СК РФ возобновил проверку суицида журналистки Славиной

Проверка возобновляется в третий раз.

Следственный комитет РФ возобновил проверку суицида журналистки Ирины Славиной. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

По Славиной возобновлено производство процессуальной проверки. Будут выполнены дополнительные проверочные мероприятия. После чего будет принято окончательное процессуальное решение пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что проверка по гибели нижегородской журналистки проводится уже в третий раз. Ранее в возбуждении уголовного дела было дважды отказано. Адвокат семьи Славиной Александр Караваев заявил, что не располагает информацией о том, когда проверку по данному делу было решено возобновить. Он добавил, что у него на руках "пока что нет документа".

Глава СПЧ предложил уточнить действия силовиков при обысках после дела Славиной.

Фото: Следственный комитет