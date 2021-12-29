СК Чечни обвинил жену экс-судьи Янгулбаева в нанесении раны участковому

Зарема Мусаева рассказала о своем содержании под стражей.

Следственный комитет Чечни обвинил жену бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева в нанесении раны участковому в область скулы. Также адвокаты впервые смогли посетить Зарему Мусаеву в СИЗО Грозного. Ранее их клиентке дважды становилось плохо на судебных заседаниях. Женщине вызывалась скорая помощь.

Журналисты РБК узнали в "Комитете против пыток" (юридические лица организации были признаны в РФ иностранными агентами, после чего организация стала работать без регистрации) о месте содержания Заремы. Ее защищают трое юристов - Александр Караваев, Аркадий Шиндяпин и Ольга Омариева. Они напомнили о том, что Мусаева страдает сахарным диабетом. Когда пострадавшую чеченские силовики вывозили из дома в Нижнем Новгороде, у нее фиксировались симптомы ковида.

Факт совершения каких-либо противоправных действий Мусаева категорически отрицает. пресс-секретарь комитета Наталья Курекина.

Александр Караваев добавил, что состояние его клиентки - не очень по внешнему виду. Женщине тяжело передвигаться и у нее нарушена координация в пространстве. При этом Зарема сообщила о том, что к ней приходили врачи. Сотрудники из руководства СИЗО заметили, что принимают все необходимые меры при ее состоянии.

Мы будем настаивать на дополнительных медицинских обследованиях, принимать со своей стороны меры по поводу ее здоровья. Пока она ходит еле-еле. адвокат Александр Караваев.

Напомним, что скорую помощь Мусаевой вызывали во время двух судебных заседаний. В те дни рассматривались административный протокол и выбор меры пресечения по уголовному делу. При этом женщину решено было не госпитализировать даже при давлении 90 на 60 и падении в обморок. Сейчас фигурантка расследования находится на десятидневном карантине в одиночной камере.

Мы с ней общались через стекло. У нее нет телевизора, нет холодильника, других удобств. Сначала в камере было холодно, сейчас стало теплее. К сотрудникам СИЗО она не предъявляет никаких претензий. адвокат Александр Караваев.

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Фото: Telegram / РИА Новости