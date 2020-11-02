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СК Белоруссии возбудил дело о массовых беспорядках в Минске

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В данный момент проводятся следственные действия.

Следственный комитет Белоруссии возбудил дело о массовых беспорядках в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено в рамках из-за грубого нарушения общественного порядка на акции протеста 1 ноября, которое повлекло сбои в работе транспорта и некоторых компаний, повреждения в работе инфраструктуры города. В качестве подозреваемых проходят 231 гражданин — их всех уже допросили.

В данный момент проводятся следственные действия.

Ранее Лукашенко предостерег от "получения консультаций" извне.

Видео: Telegram/TUT.BY новости

Теги: минск, протесты в белоруссии, ск белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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