УСК Белоруссии возбудил дела по факту угроз депутатам расправой

Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал граждан инициировать процесс отзыва депутатов разного уровня для проведения новых выборов.

Управление Следственного комитета (УСК) по Брестской области возбудил дела по факту угроз депутатам расправой. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сообщение УСК.

По данным УСК, несколько граждан угрожали насилием в отношении должностных лиц, выполняющих служебные обязанности, в целях воспрепятствования законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности. Правоохранители нашли множество подобных призывов в социальных сетях. В текстах сообщений указывались имена близких депутата. Сотрудники УСК зафиксировали подобные инциденты в отношении депутатов нижней палаты парламента в Дрогичине, Пинске и Столине.

Возбуждены уголовные дела статье 366-ой (Угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности).

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