СК Белоруссии предъявил обвинение по четырем статьям УК Сергею Тихановскому

Первое обвинение было предъявлено еще в конце мая 2020-го года.

ГСУ Следственного комитета Республики Беларусь завершило расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского и лидера незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николая Статкевича и приближенных к ним лиц. Тихановскому предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса. Об этом 11-го марта сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что обвиняемые на протяжении длительного времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории соседнего государства в поствыборный период. Социальную вражду и рознь Тихановский, по мнению ведомства, разжигал с помощью каналов в YouTube и Telegram. Следователям удалось доказать непосредственную взаимосвязь беспорядков с призывами в сети.

Также в СК отметили действия Сергея Тихановского в отношении Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. Мужчина угрожал председателю комиссии Лидии Ермошиной, говорится в сообщении. В мае 2020-го года в Гродно прошло массовое мероприятие, которое сопровождалось нарушениями со стороны граждан.

Следователи допросили обвиняемых, свидетелей, потерпевших, осмотрели технику с переписками, фотографиями, которые являются подтверждением совершенных преступлений. К материалам дела приобщили более 70 экспертиз.

Учитывая, что ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более 3,5 миллионов рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест. сообщила пресс-служба Следственного комитета Республики.

Сергею Тихановскому предъявили обвинением по следующим статьям: "Организация массовых беспорядков", "Разжигание социальной вражды", "Воспрепятствование работе ЦИК", "Организация действия, грубо нарушающих общественный порядок".

Напомним, Тихановский пытался стать кандидатом на пост президента Белоруссии, однако его не допустили до выборов. О своем намерении он объявил 7 мая 2020-го года.

Фото: YouTube / Страна для жизни