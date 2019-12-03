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СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян

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Одна из подозреваемых отправится на принудительное лечение.

СК рассказал о результатах психиатрических экспертиз сестер Хачатурян. Специалисты пришли к выводу, что двое подозреваемых могли осознавать характер совершаемых действий. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

На данный момент уголовное дело в отношении двух москвичек направлено для утверждения обвинения. Третья девочка (младшая сестра) будет направлена на принудительное лечение. Эксперты собрали достаточную доказательную базу для завершения расследования.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге поставят спектакль "Три сестры" про Хачатурян.

Теги: сестры хачатурян, следственный комитет
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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