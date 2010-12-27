В Петербурге поставят спектакль "Три сестры" про Хачатурян

Материалы допроса послужат сценарием.

Piter.TV стало известно, что в Петербурге готовится к постановке спектакль о сестрах Хачатурян. Его поставит режиссер "Независимого театрального проекта" Елена Павлова.

Сама Елена называется постановку не спектаклем, а театральной акцией, главная цель которой – общественный резонанс. Режиссер хочет привлечь внимание к проблемам патриархального строя и домашнего насилия.

Премьера постановки назначена на 25 июля в 20.00 в Бертгольд Центре. Его площадкой станет Событийный зал на Желтой лестнице. Посетить представление можно будет заплатив пожертвование.

Напомним, сестрам Хачатурян, продлили арест до конца июля. В отношении убитого отца было возбуждено уголовное дело.

Фото: Новости Москвы/ ВК