СКА впервые за 7 лет проиграл "Северстали" в КХЛ

Петербуржцы прервали трехматчевую серию побед.

В воскресенье СКА проиграл "Северстали" в матче регулярного розыгрыша КХЛ в Череповце.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев. Они переиграли петербуржцев в овертайме.

У СКА голы забили Артем Зуб и Андрей Кузьменко. Для Зуба это была 11-я шайба, после которой он стал лучшим снайпером клуба в этом сезоне. У соперников отличились Андрей Алексеев и Владислав Кодола. Решающую шайбу забросил Игорь Гераськин.

Череповецкая "Северсталь" на протяжении 26 матчей подряд не могла победить петербургский клуб.

В предпоследней игре уходящего года СКА разгромил казахстанский "Барыс".

Фото: ХК СКА