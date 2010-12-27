СКА впервые за 7 лет проиграл "Северстали" в КХЛ

В воскресенье СКА проиграл "Северстали" в матче регулярного розыгрыша КХЛ в Череповце.
Матч завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев. Они переиграли петербуржцев в овертайме.
У СКА голы забили Артем Зуб и Андрей Кузьменко. Для Зуба это была 11-я шайба, после которой он стал лучшим снайпером клуба в этом сезоне. У соперников отличились Андрей Алексеев и Владислав Кодола. Решающую шайбу забросил Игорь Гераськин.
Череповецкая "Северсталь" на протяжении 26 матчей подряд не могла победить петербургский клуб.
В предпоследней игре уходящего года СКА разгромил казахстанский "Барыс".
Фото: ХК СКА
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