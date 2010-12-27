СКА разгромил казахстанский "Барыс" в матче КХЛ

Матч закончился со счетом 2:6.

Петербургская хоккейная команда СКА одержала гостевую победу над "Барысом" в Нур-Султане. Игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счетом 2:6.

Команда Казахстана открыла счет на 11-й секунде встречи. Шайбу забил Атте Охтамаа. К 12-й минуте игры армейцы вырвались вперед благодаря Йори Лехтерю и Артему Зубу. Первый период закончился со счетом 2:3, в "Барысе" отличился также Алексей Маклюков.

Во втором периоде блистали петербуржцы: на 26-й минуте отличился Наиль Якупов, на 29-й забил Василий Токранов, а на 38-й минуте свою третью шайбу забросил Артем Зуб.

Третий период прошел без заброшенных шайб.

После 41-й игры СКА располагается на втором месте в Западной конференции КХЛ, отставая от ЦСКА всего одно очко.

Следующий матч петербуржцы проведут в гостях у новосибирской "Сибири" уже 27 декабря.

Ранее на Piter.TV: СКА обыграл уральских гостей в матче КХЛ.

Фото: ska.ru