СКА сыграет в Ледовом дворце при зрителях

Болельщиков настоятельно просят соблюдать все ограничительные меры.

Болельщикам СКА и "Динамо" разрешили присутствовать на встрече, которая пройдет в понедельник, 7 декабря, в Ледовом дворце.

Петербургский клуб согласовал проведение матча регулярного чемпионата КХЛ с региональным управлением Роспотребнадзора. В пресс-службе хоккейного клуба СКА отметили, что все билеты действительны. Однако болельщиков настоятельно просят соблюдать все условия Роспотребнадзора, в том числе соблюдение дистанции и ношения средств индивидуальной защиты.

Ранее мы писали, что "Зенит" разгромил "Урал" со счетом 5:1.

Фото: pixabay