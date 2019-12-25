СКА сыграет в Ледовом дворце при зрителях

Болельщикам СКА и "Динамо" разрешили присутствовать на встрече, которая пройдет в понедельник, 7 декабря, в Ледовом дворце.
Петербургский клуб согласовал проведение матча регулярного чемпионата КХЛ с региональным управлением Роспотребнадзора. В пресс-службе хоккейного клуба СКА отметили, что все билеты действительны. Однако болельщиков настоятельно просят соблюдать все условия Роспотребнадзора, в том числе соблюдение дистанции и ношения средств индивидуальной защиты.
Ранее мы писали, что "Зенит" разгромил "Урал" со счетом 5:1.
Фото: pixabay
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