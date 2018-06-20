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СКА подписал новый контракт с Максимом Карповым на три года
Сегодня, 12:35
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lesjasap

СКА подписал новый контракт с Максимом Карповым на три года

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"Армейцы" решили не расставаться с нападающим до конца 2022 года.

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Максимом Карповым. Таким образом руководство команды решило оставить отличившегося в матчах игрока.Известно, что соглашение между сторонами подписано на срок в три года. Об этом сообщает пресс-служба команды в Twitter.

Напомним, что форвард впервые вышел за "армейцев" в 2017 году. В составе команды он стал чемпионом Кубка Континента и дважды завоевывал бронзу в Чемпионате России по хоккею. В прошлом сезоне ему удалось забросить 23 очка. Максим выходил на лед за СКА 33 раза.

Ранее Piter.tv писал о том, что директор СК "Юбилейный" рассказал о строительстве нового СКК.

Фото: ХК СКА

Теги: twitter, максим карпов, нападающий, продление контракта, ска
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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