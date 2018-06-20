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Директор СК "Юбилейный" о строительстве нового СКК

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Спорткомплекс "Петербургский" планируют полностью обновить к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. 

Директор СК "Юбилейный" Антон Шантырь в интервью Piter.TV рассказал о своем отношении к строительству новой ледовой арены в Петербурге. Ранее сообщалось, что хоккейный клуб СКА подписал соглашение о реконструкции СКК. Спорткомплекса "Петербургский" планируют полностью обновить к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. 

Санкт-Петербург достоин нового ледового дворца с посещаемостью около 2000 человек. Хочется верить, что у нас появится вторая команда КХЛ. Мы очень ждем этого дворца. Локация у СКК очень хорошая, ему нужна реновация, апгрейд, так сказать.

Антон Шантырь, генеральный директор СК "Юбилейный"

Ранее на Piter.TV: директор СК "Юбилейный" рассказал о сотрудничестве с "М-1 Ареной"

Видео: Piter.TV

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Категории: Интервью, Лента новостей, Новости СПб,

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