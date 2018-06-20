Директор СК "Юбилейный" о строительстве нового СКК

Спорткомплекс "Петербургский" планируют полностью обновить к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году.

Директор СК "Юбилейный" Антон Шантырь в интервью Piter.TV рассказал о своем отношении к строительству новой ледовой арены в Петербурге. Ранее сообщалось, что хоккейный клуб СКА подписал соглашение о реконструкции СКК. Спорткомплекса "Петербургский" планируют полностью обновить к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году.

Санкт-Петербург достоин нового ледового дворца с посещаемостью около 2000 человек. Хочется верить, что у нас появится вторая команда КХЛ. Мы очень ждем этого дворца. Локация у СКК очень хорошая, ему нужна реновация, апгрейд, так сказать. Антон Шантырь, генеральный директор СК "Юбилейный"

Ранее на Piter.TV: директор СК "Юбилейный" рассказал о сотрудничестве с "М-1 Ареной"

Видео: Piter.TV