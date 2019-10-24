СКА победил на турнире им. Пучкова

Третий матч турнира СКА пройдет 26 августа против "Сочи".

Второй матч СКА завершился победой на предсезонном турнире имени Пучкова против новосибирской "Сибири". Игра прошла 24 августа в Петербурге.

Армейцы с Невы обыграли соперника со счетом 4:2. Голы за СКА забили Степан Фальковский (17 минута), Александр Никишин (37), Дамир Жафяров (38) и Дмитрий Бучельников (47). "Сибирь" ответила на это голами Александра Шарова (26) и Владимира Бутузова (29).

Третий матч турнира СКА пройдет 26 августа против "Сочи".

Ранее в Петербурге матч начался с массовой драки хоккеистов "Сочи" и "Авангарда". Омские и сочинские спортсмены уже в третий раз решают вопросы неспортивным путем.

Фото: phxere

