СКА досрочно стал победителем турнира Пучкова

Петербургские хоккеисты одержали победу над финским "Йокеритом".

В воскресенье, 25 августа, армейцы Петербурга провели третий матч предсезонного турнира имени Н.Г. Пучкова против команды "Йокерит". Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу СКА.

В команде армейцев отличились Роман Рукавишников, сделавший дубль, Наиль Якупов и Владимир Ткачев. У "Йокерита" единственную шайбу забросил Виктор Лев.

На последнем этапе СКА встретится с "Авангардом", а "Йокерит" – с "Сочи". Но исходы этих матчей уже ни на что не повлияют – петербургская команда гарантировала себе первое место в турнире имени Н.Г. Пучкова.

Ранее на Piter.TV: зампредседателя совета директоров СКА рассказал об успехах армейцев.

Фото: ska.ru