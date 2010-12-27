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Президент СКА рассказал об успехах армейцев
Сегодня, 21:35
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arteliseev

Президент СКА рассказал об успехах армейцев

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В Петербурге прошло представление команды перед новым хоккейным сезоном.

Зампредседателя совета директоров армейского клуба Роман Ротенберг заявил, что СКА сейчас – наиболее успешный европейский ХК. Он также добавил, что тренерский штаб и спортсмены идут на все ради побед в каждой из игр.

В доказательство своих слов Ротенберг отметил, что СКА – пятикратный медалист КХЛ и дважды обладатель Кубка Гагарина. 

Управленец объявил, что следующий сезон хоккеисты проведут на новой площадке размером 60 на 26 метров. Он также вспомнил, что представительство СКА в сборных командах увеличилось. В прошлом сезоне их количество составляло 56 человек.

Фото: vk.com/ska

Теги: ротенберг, ска, хоккей
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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